Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek olan Galatasaray - Başakşehir maçı için geri sayım sürerken turuncu-lacivertlilerde Emre Belözoğlu sıkıntısı yaşanıyor.

Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanan ve sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilen tecrübeli futbolcu için seferberlik ilan edildi. Goal Türkiye'de yer alan habere göre İstanbul ekibi, 39 yaşındaki futbolcu için hafta başında yurt dışından fizyoterapist getirdi. Maç saatine kadar yoğun bir tedavi uygulanacak olan Emre'nin ilk 11'de olmasa bile kulübede olması bekleniyor.