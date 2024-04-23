Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü

        Başakşehir'de yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü

        İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede boğularak öldürüldüğü değerlendirilen kadının cansız bedeni morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 01:46 Güncelleme: 23.04.2024 - 02:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başakşehir'de 35 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu. Boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

        KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Akyürek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 3 katlı binanın birinci katında yaşayan yabancı uyruklu E.D.'den (35) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

        ÖLÜ BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; olay yerine gelerek daireye giren ekipler, E.D'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sonrası yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.D'nin boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken ekipler konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Başakşehir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Trafik kazasında motosikletteki karı koca öldü
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti