Başakşehir'de yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü

Başakşehir'de 35 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu. Boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ÖLÜ BULUNDU

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelerek daireye giren ekipler, E.D'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sonrası yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.D'nin boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken ekipler konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.