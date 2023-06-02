Başakşehir Fenerbahçe finali için artık geri sayım başlamış durumda. Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki ekip, önümüzdeki sezon kupanın yanı sıra önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de yer almak için karşı karşıya gelecek. İşte, şimdiden merakla beklenen Başakşehir Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar...