Okan Buruk'la yollarını ayıran son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

(11' Diouf, 21' Akintola pen., 42' Boupendza pen.)

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR

SAAT: 16.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Fatih Terim

YAYIN: beIN SPORTS 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Deniz Türüç, Aleksic, Fernandes, Ba

YEDEKLER: Volkan, Ravil, Muhammed Sarıkaya, Ponck, Uğur Uçar, Cemali, Azubuike, Gulbrandsen, Crivelli

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

YEDEKLER: Akın, Burak, Katranis, Pablo, Sackey, Selim, Muhammed, Abdurrahman, Akomadi, Kamara

TEKNİKDİREKTÖR: Ömer Erdoğan

Ligde son üç maçını kazanamayan ve TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 15. sırada girdi.

Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan Atakaş Hatayspor ise 32 puanla 7. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.