Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Başkan Göksel Gümüşdağ ile Fatih Terim Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirildi. Kocaman ile prensip olarak anlaşan turuncu-lacivertlilerin kısa sürede resmi olarak açıklamayı yapması bekleniyor.