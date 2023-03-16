ORBAN'I ÖVDÜ

3 dakikada hat-trick yapan Gent'in genç yıldızı Gift Orban hakkında da konuşan Başakşehir'in hocası, "Karşımızda da dünya futboluna kazandırılacak çok büyük bir oyuncu var. Oyuncu ve oyun kalitesiyle bizden üstünlerdi" değerlendirmesinde bulundu.