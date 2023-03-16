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Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Gent'e 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Grupta oynadığı 6 maçta toplam 3 gol yiyen turuncu-lacivertlilerin, Gent karşısında sadece 3 dakika içinde kalesinde 3 gol görmesi ise çok konuşuldu.

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  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Gent'i ağırlayan Başakşehir, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa macerasını noktaladı.
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    6 MAÇTA 3 GOL YEMİŞTİ...

    İlk tur grubunda savunmadaki başarılı performansıyla öne çıkan ve kalesinde sadece 3 gole izin veren turuncu-lacivertliler, Gent karşısında ise adeta dağıldı.
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    Gent mücadelesinde 3 dakika 24 saniyede kalesinde 3 gol gören Başakşehir'in savunması dibe vurdu...
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    Dördüncü golü de 3. golden sadece 3 dakika sonra yiyen Başakşehir'in fileleri 6 dakikada toplam 4 kez havalandı.
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    Böylesine önemli bir maçta futbolcuların bu kadar büyük bir konsantrasyon kaybı yaşaması ve savunmada basit hatalar yapması futbolseverlerin tepkisini çekti. 
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    ORBAN TARİHE GEÇTİ!

    Gent'te 3 dakika 24 saniyede 3 gol atan Gift Emmanuel Orban, Avrupa kupaları tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu unvanının sahibi oldu. 
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 31, 32 ve 34. dakikalarda attığı gollerle adını tarihe yazdırırken, Başakşehir'in tur umutlarına da nokta koydu. 
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise maçın ardından yaptığı açıklamada 4-1'lik Gent karşılaşmasını Galatasaray'a 7-0 mağlup oldukları mücadeleye benzetti.
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    "GELDİLER GOL YEDİK, GELDİLER GOL YEDİK"

    Belözoğlu, "Oyuna başlangıçta iştah, hepsi vardı. Galatasaray maçında da bu olmuştu. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik. Bugün de aynısı oldu geldiler gol yedik" dedi.
  • Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...

    ORBAN'I ÖVDÜ

    3 dakikada hat-trick yapan Gent'in genç yıldızı Gift Orban hakkında da konuşan Başakşehir'in hocası, "Karşımızda da dünya futboluna kazandırılacak çok büyük bir oyuncu var. Oyuncu ve oyun kalitesiyle bizden üstünlerdi" değerlendirmesinde bulundu.

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