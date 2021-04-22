Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehir
ABONE OL

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

Medipol Başakşehir’de elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Demba Ba ile yollar ayrıldı. Ba, bu sezon ligde oyuna sonradan girdiği 9 karşılaşmada rakip ağları 4 defa sarsarak 7 puana direkt katkı sağlamıştı. Senegalli, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde turuncu-lacivertlilerin ilk golünü atan futbolcu olarak da adını kulüp tarihine yazdırdı

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

Süper Lig’de zor günler geçiren ve düşme potasında yer alan Başakşehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, golcü futbolcu Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Özellikle Aykut Kocaman’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından yedek kulübesinde oturmaya başlayan Senegalli futbolcu, son olarak Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadelenin kadrosuna alınmamış ve Kocaman bu kararı; “Benim tercihim. Çok fazla irdelenecek bir karar değil” diyerek açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli takıma 2018-2019 sezonunda dahil olan 35 yaşındaki futbolcu, elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken, Şampiyonlar Ligi’nde de takımı adına bir ilki başarmıştı.

BAŞAKŞEHİR'İN JOKER OYUNCUSU

Ba, içinde bulunduğumuz sezon içerisinde de Başakşehir’in joker oyuncusu durumundaydı. Süper Lig'de bu sezonda 26 maçta görev alan Ba, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Söz konusu karşılaşmaların 9'unda oyuna sonradan dahil olan tecrübeli santrfor, rakip fileleri 4 defa sarstı ve 7 puana direkt etki etti. Demba Ba, ligde oyuna daha sonra girerek takımına en fazla katkı sağlayan futbolcular arasında yer alıyordu.

Ligin 18. haftasında dış sahada oynanan Ankaragücü maçının 46. dakikasında Gulbrandsen'in yerine sahaya çıkan Senegalli, 56. dakikada attığı golle turuncu-lacivertli ekibe 3 puan kazandıran isim oldu. 28. haftada Fatih Terim Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasında ise 72. dakikada Deniz Türüç'le değişen Ba, 85. dakikada fileleri sarstı ve Başakşehir'i mağlubiyetten kurtararak 1 puan getirdi.

Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne karşı 59. dakikada görev almaya başlayan ve uzatmalarda attığı golle turuncu-lacivertlilerin hanesine hem 3 puanı yazdıran hem de 10 maçlık galibiyet hasretine son veren Demba Ba, iç sahadaki Beşiktaş mücadelesinde de dakikalar 69'u gösterdiğinde Crivelli'nin yerine girdi. 76. dakikada golünü de atan tecrübeli futbolcu, buna rağmen Başakşehir'in 3-2 mağlup olmasına engel olamadı.

ŞAMPİYONLUKTA PAYI BÜYÜK

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan M.Başakşehir’de bu başarıda önemli pay sahiplerinden biri de Demba Ba’ydı. Senegalli oyuncu, özellikle ligde attığı kritik gollerle turuncu-lacivertlilere önemli puanlar kazandırmıştı. Ba, 2019-2020 sezonunda 28 maçta 13 gol, 5 asistlik performansıyla Başakşehir’in, Süper Lig’deki en skorer oyuncusu konumundaydı.
Demba Ba; 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor, Trabzonspor ve 1-0 kazanılan Beşiktaş mücadelelerindeki golleriyle turuncu-lacivertli ekibin 5 puanı cebine koymasını sağlayan futbolcuydu.

Ba, geçtiğimiz sezon toplamda ise 41 karşılaşmada bulduğu 15 golle, 19 gollü Visca’nın ardından İstanbul temsilcisinin en golcü ikinci oyuncusuydu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞAKŞEHIR'İN İLK GOLÜ BA'DAN

Tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadıktan sonra Şampiyonlar Ligi’ne direkt gruplardan katılma hakkı kazanarak bu alanda da bir ilki yaşayan Başakşehir, RB Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile aynı gruba düşmüştü.
Turuncu-lacivertliler, grubunu sonuncu tamamlasa da evinde Manchester United’a karşı aldığı 2-1’lik zaferle büyük ses getirdi. Bu müsabakanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Demba Ba, Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü atarak adını kulüp tarihine yazdırmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika Haberi - Avrupa Süper Ligi askıya alındı! Florentino Perez'den tepki çeken Türkiye açıklaması
FUTBOLTepki çeken Türkiye açıklaması
SEZON FİNALİ - Galatasaray - Trabzonspor maçı yazar yorumları - Spor HABERLERİ
FUTBOLSezon finali!
İbrahim Yıldız: Fatih Terim'in haline üzüldüm
FUTBOL"Fatih Terim'in haline üzüldüm"
Erzurum'dan hakem hatalarına tepki - Spor HABERLERİ
FUTBOLBB Erzurum: Tedirginiz!
Trabzonspor, son 8 maçtan 9 puan çıkardı
FUTBOLSon 8 maçta 9 puan
Serdar Ali Çelikler: Debelenme...
FUTBOL"Debelenme..."
6 KULÜP ÇEKİLDİ! Son Dakika Haberi - Avrupa Süper Ligi dağıldı - İstifa haberleri geliyor
FUTBOL6 kulüp çekildi
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLİstanbul'da kazanan çıkmadı!
SAKATLANDI! Son dakika: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması - Spor Haberleri
FUTBOLBeşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
Spor yazarları yorumladı! İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları - Spor Haberleri
FUTBOL"Fenerbahçe ensene yapıştı ensene..."