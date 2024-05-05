Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor.

15' Pelkas

SAAT: 16.00

HAKEM: Mert Güzenge

STAT: Başakşehir Fatih Terim

YAYIN: beIN SPORTS

BAŞAKŞEHİR: Muhamed, Duarte, Opoku, Ba, Dubois, Onur, Deniz, Pelkas, Ömer Ali, Davidson, Figueiredo.

KASIMPAŞA: Gianniotis, Yasin, Porozo, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, Ngoy, Da Costa

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan turuncu-lacivertliler, bu sezon 34 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren iki takımdan RAMS Başakşehir 52 puanla 5'inci, Kasımpaşa ise 49 puanla 7. sırada yer alıyor.

Başakşehir ile Kasımpaşa Süper Lig tarihinde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin 12 galibiyeti bulunurken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez galip gelmeyi başardı.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 34 haftada 14 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyeti bulunuyor.

Lacivert-beyazlılarda ise Ben Ouanes, Claudio Winck, Haris Hajradinovic, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Andreas Gianniotis ve Taylan Aydın kart sınır bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Leo Dubois, Olivier Kemen, Mehdi Abeid ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi durumunda 36. haftada deplasmanda Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

AYTAÇ KARA İLE PIATEK GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Kasımpaşa’nın bu sezon gol yükünü çeken orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Başakşehir’in Polonyalı santraforu Krzysztof Pitek’in Süper Lig gol krallığı yarışında 14’er golü bulunuyor. Bu müsabaka aynı zamanda bu iki futbolcunun gol krallığındaki rekabetine de sahne olacak.

Aytaç ve Piatek, gol krallığı yarışında 21 golle Mauro Icardi, 20 golü bulunan Edin Dzeko, 18 gol katkısı veren Rey Manaj, 15 kez gol sevinci yaşayan Mame Thiam’ın ardından, Adam Buksa ile birlikte 5. sırada bulunuyor.