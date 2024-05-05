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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

        Başakşehir - Kasımpaşa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Başakşehir ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde Başakşehir'in 52, Kasımpaşa'nın ise 49 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:16
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        RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor.

        15' Pelkas

        SAAT: 16.00

        HAKEM: Mert Güzenge

        STAT: Başakşehir Fatih Terim

        YAYIN: beIN SPORTS

        BAŞAKŞEHİR: Muhamed, Duarte, Opoku, Ba, Dubois, Onur, Deniz, Pelkas, Ömer Ali, Davidson, Figueiredo.

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Yasin, Porozo, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, Ngoy, Da Costa

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        Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren iki takımdan RAMS Başakşehir 52 puanla 5'inci, Kasımpaşa ise 49 puanla 7. sırada yer alıyor.

        Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan turuncu-lacivertliler, bu sezon 34 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

        Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 34 haftada 14 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyeti bulunuyor.

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        İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti.

        20. RANDEVU

        Başakşehir ile Kasımpaşa Süper Lig tarihinde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin 12 galibiyeti bulunurken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez galip gelmeyi başardı.

        İki İstanbul ekibinin rekabetinde 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir’in attığı 39 gole, Paşa 25 golle karşılık verdi.

        BAŞAKŞEHİR'DE EMİRHAN, KASIMPAŞA'DA FALL KART CEZALISI

        Başakşehir’de Emirhan İlkhan, Kasımpaşa’da ise Mamadou Fall, sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamıyor.

        Turuncu-lacivertlilerde Leo Dubois, Olivier Kemen, Mehdi Abeid ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi durumunda 36. haftada deplasmanda Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

        Lacivert-beyazlılarda ise Ben Ouanes, Claudio Winck, Haris Hajradinovic, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Andreas Gianniotis ve Taylan Aydın kart sınır bulunuyor.

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        Bu futbolcular Başakşehir karşısında kart görmesi halinde 36. haftada evinde oynayacağı Antalyaspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

        AYTAÇ KARA İLE PIATEK GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

        Kasımpaşa’nın bu sezon gol yükünü çeken orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Başakşehir’in Polonyalı santraforu Krzysztof Pitek’in Süper Lig gol krallığı yarışında 14’er golü bulunuyor. Bu müsabaka aynı zamanda bu iki futbolcunun gol krallığındaki rekabetine de sahne olacak.

        Aytaç ve Piatek, gol krallığı yarışında 21 golle Mauro Icardi, 20 golü bulunan Edin Dzeko, 18 gol katkısı veren Rey Manaj, 15 kez gol sevinci yaşayan Mame Thiam’ın ardından, Adam Buksa ile birlikte 5. sırada bulunuyor.

        SÜPER LİG'İN ASİST LİDERİ HARIS HAJRADINOVIC

        Bu sezon sergilediği performansla Süper Lig’de en iyi dönemine imza atan Haris Hajradinovic, 34 maçın tamamında forma giyerken, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

        2018-2019 sezonunun kış transfer döneminde takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, verdiği 14 gol pasıyla ise Süper Lig'in asist krallığında zirvede bulunuyor.

        Bosna Hersekli futbolcuyu, 13 asisti bulunan Dries Mertens ile 12 kez gol pası veren Dusan Tadic takip ediyor.

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