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Başakşehir, Leonardo Duarte'yi kiraladı

Başakşehir, Milan'dan 24 yaşındaki Brezilyalı stoper Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına kiraladı.

Başakşehir, Leonardo Duarte'yi kiraladı

Başakşehir, bonservisi Milan'da bulunan Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladığını duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, AC Milan forması giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte’yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladı.
Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
24 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 2 numaralı formayı giyecek.
Leonardo Duarte’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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