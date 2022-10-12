Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Son 16'ya kalma adına çok önemli maç

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda perşembe saat 19.45'te başlayacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısına Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Sırp futbolcu Danijel Aleksic katıldı.

RFS ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçtan dersler çıkaracaklarını aktaran Belözoğlu, "Avrupa'daki durumumuzu netleştirecek ve son 16'ya kalma adına çok önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz de var. İlk maçtan da çıkacağımız tecrübeler var. Kazanıp gruptaki elimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Genç teknik direktör, hedeflerinin grubu lider bitirmek olduğunu aktararak, "Genelde oyuna hükmeden bir yapıya sahibiz. Buna benzer çok maçlar oynadık. Tabii ki gol gelmeyince, skor olmayınca biraz bu şekilde algılanabiliyor. Futbol, bizim gibi oyunu kurmak ve örerek oynamak isteyen takımlar için biraz daha pragmatik oynamaya çalışan takımlara göre daha zorlu bir hale gelebiliyor. Puan kayıpları ve mağlubiyetler olacak ama inandığımız oyuna sarılmaya, bize bugüne kadar bu başarıyı getiren oyuna sarılmaya devam edeceğiz. İyi ve karakterli bir oyuncu grubu var. Çok doğru yolda ilerleyen bir takımız. Deplasmanındakine benzer bir maç olacak ama skor daha farklı olacak. Biz buna göre hazırlandık ve bu gruptan birinci olarak çıkmayı istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz ve kalitemiz var." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı geçen Leo Duarte'nin kadroda olacağını ancak ilk 11'de forma giyemeyeceğini dile getiren Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Leo'nun bir hafta önce antrenmanda bir ağrısı olmuştu. Bugün ilk defa bizimle antrenmana çıkacak. Durumunu değerlendireceğiz. UEFA kadrosuna 23 oyuncu yazabildik. Bu oyuncular arasında sakatlık olması durumunda sıkıntı çıkabiliyor. Diğer takımlar bizden daha geniş kadro yazdılar. Biz ne yazık ki 23 kişi yazabildik. Bu da bizim için bir handikap gibi görünse de yerine oynayan oyuncular elinden gelen her şeyi kattılar. Çok değişen oyuncu profillerimiz oldu. Hemen hemen her maça 6-7 yeni oyuncuyla çıktık. Maçta da buna benzer bir durum söz konusu olacak. Kim oynarsa oynasın yine oyunumuza sadık kalacağız. Leo bu maçta 11'de başlayamayacak ama belki sonunda hamle olarak kullanabiliriz."