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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehirli Eden Karzev'den de İsrail'e destek paylaşımı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehirli Eden Karzev'den de İsrail'e destek paylaşımı

        Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel attığı gol sonrası yaptığı İsrail propagandası nedeniyle gözaltına alınırken, Başakşehirli Eden Karzev'den de gece yarısı İsrail'i destekleyen bir paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:45
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        Skandal paylaşım! İsrail'e destek
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Akdeniz ekibinin golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel skandal bir gol sevinci yaptı. Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi.

        Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

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        Gündeme oturan olay sonrası Jehezkel'e destek Başakşehir'de oynayan Eden Karzev'den geldi. İsrailli futbolcu Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi.

        X'te gündem olan o paylaşım sonrası Başakşehşehir Kulübü, Karzev için disiplin soruşturması başlattı. Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmıştır." denildi.

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