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Araştırmacılar koronavirüsün gerçek bir fotoğrafını çekmeyi başardı

Viyanalı bilim insanları, koronavirüsü ilk kez fotoğraflamayı başardı. Bunun için Pekin'den gelen verileri kullanan araştırmacılar, virüsü yeni bir yöntem kullanarak görünür hale getirdiler. Yöntem, gelecekte biyolojik verilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde analiz edilmesi için de kullanılacak

BAŞARDILAR! İşte koronavirüsün gerçek fotoğrafı - Haberler
İşte koronavirüsün gerçek fotoğrafı
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HABERTURK.COM

Araştırmacılar, koronavirüsü ilk kez fotoğraflamayı başardı. Bunun için Pekin'den gelen verileri kullanan araştırmacılar, virüsü yeni bir yöntem kullanarak görünür hale getirdiler. Yöntem, gelecekte biyolojik verilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde analiz edilmesi için de kullanılacak.

VİRÜSÜN GERÇEK FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

Business Insider'da yer alan habere göre, neredeyse bir yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni, üç boyutlu, videolu görüntüsü Viyanalı araştırmacılar tarafından mümkün hale geldi. Şimdiye kadar defalarca gördüğümüz koronavirüs, çeşitli animasyonlar ve bilgisayar tarafından üretilen modellerdi. Ancak şimdi Avusturyalı bilim insanları, virüsün gerçek bir fotoğrafını çekmeyi ilk kez başardı.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

Araştırmacılar, bunun bir model olmadığını, yeni teknikler kullanılarak oluşturulmuş şokla dondurulmuş örneklerden alınan gerçek SARS-CoV-2 virüslerinin 3 boyutlu görüntüleri olduğunu ve bunların türünün ilk örneği olduğunu dile getirdi.

ŞOKLA DONMUŞ VİRÜS TARANDI

Viyana Teknik Üniversitesi'nin bir yan kuruluşu olan Nanographics şirketi, şokla donmuş virüsü taradı. Bunu yapmak için bilim insanları, Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacıların verilerini kullandı. Örneklerdeki bozulmamış SARS-CoV-2 virüs parçacıklarını çıkarmayı, kriyoelektron mikroskobu (şokla dondurulmuş örneklerin mikroskobu) ile taramayı ve ardından dijitalleştirmeyi başardılar.

Geliştirilen yöntemin, gelecekte biyolojik verilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde analiz edilmesine de yardımcı olacağı belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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