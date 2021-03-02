Başarıya giden yol uykudan mı geçiyor?

Bilim insanları her zaman, günlerin daha uzun olmasını dilemiştir. Ama yeryüzünde bunu düşleyen biri daha var: gecenin karanlığından kurtulmaya çalışan dokuz yaşındaki Mercan...



Küçük Mercan, ''büyük'' yetenekleri olan bir mucittir. Günlerini, laboratuvar ortamında geliştirdiği Yedek İp Tutucu, Klozet Kapağı Sensörü ya da Şenlik Topu gibi hayatı kolaylaştıracak ilginç icatlar tasarlayarak geçirir. Hatta yaptığı buluşlarla yakın çevresinin günlük yaşam pratiklerini bile değiştirmeyi başarır. Kafası yeni fikirlerle dolup taşan küçük kızın tüm sorulara ve sorunlara kendince çözüm önerileri vardır; bir tanesi hariç: geceleri çalışmasına engel olan Uyku Vakti Problemi! Bir günün içinde, kafasındaki düşünceleri hayata geçirebilmeye yetecek kadar saat olmamasından yakınır durur. Ah, şu uyku vakti de hep yanlış zamana denk gelmiyor mudur? Keşke geceleri de çalışabilse... Mercan, ne yapıp edip kendisini yatağa gitmekten kurtaracak fikri bulmaya kararlıdır. Üstelik bu, roket destekli uçuş giysisiyle, saatte bin dokuz yüz kilometre hızla dünyanın etrafında sayısız tur atmasını gerektirecek olsa bile...



İrlanda hükümeti tarafından çocuk edebiyatı alanında liyakat madalyasına değer görülen Eoin Colfer'ın kaleme aldığı Geceden Kaçış, yapacaklarını bir günün saatlerine sığdıramayan akıllı mı akıllı bir kızın, bilimin ve teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, zamana karşı verdiği yarışı konu ediniyor.



Yaptığı icatlarla etrafındakilerin hayatını iyileştiren, hatta Göklerin Kraliçesi'ne dönüşmeyi bile başaran küçük Mercan'ın azim dolu öyküsü; dünya bilim tarihinin gelişimine büyük katkılarda bulunan bazı önemli kadınların çığır açan çalışmalarından örnekler veriyor, değişik araştırmalara kapı aralıyor.



Sağlıklı bir bedene sahip olmanın ve belki de en önemlisi, daha iyi düşünebilmenin iyi bir uykuya bağlı olduğunu hatırlatan kitap, ortaya attığı Z+U=DK denklemiyle bu tezini savunuyor.



Çocukları yaratıcı düşünmeye ve yeni projeler üretmeye yüreklendiren Geceden Kaçış, bu alanda atılacak her adımda doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliğine değinmeyi de ihmal etmiyor.