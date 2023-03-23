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Başbakanlık'ta Covid partileri: Boris Johnson komisyona 3 saat savunma yaptı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevi sırasında Başbakanlıkta, hükümetinin koyduğu Covid kurallarını çiğneyen partiler verilmesiyle ilgili Avam Kamarası’nı bilinçli olarak yanlış yönlendirmediğini savundu.

Başbakanlık'ta Covid partileri: Boris Johnson komisyona 3 saat savunma yaptı
BBC TÜRKÇE

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevi sırasında Başbakanlıkta, hükümetinin koyduğu Covid kurallarını çiğneyen partiler verilmesiyle ilgili Avam Kamarası’nı bilinçli olarak yanlış yönlendirmediğini savundu.

Johnson, Ayrıcalıklar Karma Komisyonu'nda 3 saatlik soru cevap maratonunda savunma yaptı.

Elini İncil’in üzerine koyarak “Yürekten söylüyorum, parlamentoya yalan söylemedim” dedi.

Milletvekilleri tarafından sıkıştırılan Johnson, Covid süresince Başbakanlık’ta sosyal mesafe kurallarının “mükemmel” uygulanmadığını kabul etti.

Komisyon'un yayımlayacağı rapor Johnson'un siyasi geleceğini etkileyecek.

Süreç İngiltere siyasi tarihine Partygate - "Parti skandalı" olarak geçti.

Televizyondan canlı yayınlanan oturumda, Johnson, yapılan buluşmaların parti değil, gerekli olan iş etkinlikleri olduğunu savunmayı sürdürdü.

Johnson savunma yaptığı sırada İngiltere'de bir pub Getty Images
Johnson savunma yaptığı sırada İngiltere'de bir pub

Söz konusu etkinliklerden birinin İngiliz basınına yansıyan fotoğrafında, Johnson kadeh kaldırırken görülüyordu. Eski başbakan, bunun bir veda etkinliği olduğunu ve İngiliz kültüründe yeri olduğunu savundu.

Kendi anladığı şekilde Covid sınırlamalarına uyulduğunu iddia etti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin komisyondaki lideri Harriet Harman, Johnson’ın iddialarının dayanaksız olduğunu ve çok bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Karma Komisyonun yürüttüğü soruşturmanın nihai sonucunu henüz açıklamadı.

Ancak Komisyon yayımladığı ara raporda Johnson'ın Parlamento'yu bir çok kez yanıltmış olabileceğini kaydetmişti.

Eğer Komisyon Johnson'ın Parlamento'yu yanılttığına kanaat getirirse, daha sonra bunu dikkatsizlik sonucu mu yoksa bilerek ve isteyerek mi yaptığını değerlendirecek, ne tür bir ceza verilmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunacak.

Komisyon'un tavsiye edeceği cezanın verilebilmesi için Avam Kamarası'nda milletvekilleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

Bu tür durumlarda verilebilecek cezalar, özürden Parlamento'dan ihraca kadar uzanabiliyor.

Bir milletvekiline verilen Parlamento'dan uzaklaştırma cezası 10 günü geçiyorsa, seçim bölgesinde ara seçime gidilmesi ihtimali de var.

Bu oylamada milletvekilleri, oylarını partilerinin grup kararıyla değil bireysel olarak verecekler.

Johnson, 19 Haziran 2020'de doğum günü olması dolasıyla Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen bir etkinlikte Covid kurallarının gözetilmemesi nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı.

Johnson, İngiltere tarihinde yasaları çiğneyen ilk başbakan olarak tarihe geçmişti.

Şu anki başbakan Rish Sunak da aynı olay nedeniyle ceza almıştı.

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