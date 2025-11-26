Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat BASE 2025 sergisi İstanbul'da başladı

        BASE'in 9. edisyonu İstanbul'da başladı

        Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE'in 9. edisyonu Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya grubu sponsorluğunda, The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok'ta başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:59
        BASE'in 9. edisyonu başladı
        Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 9 yıldır düzenlenen BASE, bu yıl 2025 mezunu olan sanatçıların eserlerini 30 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşturacak.

        Bilgili Holding ana mekan sponsorluğunda, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya grubu sponsorluğunda, The Ritz-Carlton Residences ev sahipliğinde, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda; Jumbo, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık co-sponsorluğunda, İBB Kültür AŞ'nin kamusal desteğiyle bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen BASE, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne seriyor.

        Türkiye'nin tek kapsamlı yeni mezun sanatçı sergisi olan BASE'in 9'uncu edisyonunun küratöryel çerçevesi 'Sınırlar ve Olasılıklar' etrafında şekillendi.

        Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE’in 2025 yılı başvurularını; Ani Çelik Arevyan, Canan Dağdelen, Canan Tolon, Derya Yücel, Ebru Yetişkin, Eda Kehale Argün, Ferda Dedeoğlu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Guido Casaretto, İnci Furni, İrfan Önürmen, İsmet Doğan, M. Wenda Koyuncu, Necmi Sönmez, Pınar Öğrenci ve Selim Bilen değerlendirdi.

        Kariyerlerinin başındaki genç yeteneklere bir sahne sunan BASE, bu yıl 36 şehirden ve 43 farklı üniversiteden 151 yeni mezun sanatçının eserini aynı çatı altında bir araya getiriyor.

        BASE 2025'te Türkiye'deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık, iç mimarlık bölümlerinden mezun olan 150'yi aşkın genç sanatçının eserleri sergileniyor.

        Farklı disiplinlerdeki eserlerden oluşan seçki; kimlik, bellek, aidiyet ve dijital çağın algısal dönüşümü gibi temaları merkezine alarak, kişisel deneyim ile toplumsal belleğin kesişimini görünür kılan zengin bir anlatı sunuyor.

        ZENGİN BİR PROGRAM SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

        30 Kasım'a kadar her gün 11:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olan BASE, ana sergisinin yanı sıra eş zamanlı 6 sergiye daha ev sahipliği yapıyor.

        Ziyaretçiler; yolu BASE'ten geçmiş sanatçıların güncel üretimlerini sunan BASELECTED 2025, Romanya çağdaş sanatına odaklanan 'Konuk Ülke Romanya', sürdürülebilirlik temasını işleyen 'İyi Bak Dünyana' ve sofra kültürüne odaklanan 'Sofranın Hafızası' gibi sergileri de gezme fırsatı bulabiliyor.

