BASE'de ön gösterim

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Genç sanatçıları keşfetmek isteyenler, medya ana sponsorunun Habertürk ve Bloomberg HT olduğu BASE'de buluşuyor.

20 - 25 Kasım 2020 arasında Tophane-i Amire'de kapılarını açacak serginin ön gösterimi 18 Kasım'da yapıldı. Dördüncü yılında da gündemin nabzını tutarak sanatseverleri 'Uzak Yakın' temasıyla bir araya getiren BASE'ye 22 şehir, 32 üniversiteden 102 sanatçı katılıyor.

BASE'nin açılış davetine iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Bu yıl pandemi dolayısıyla ciddi önlemlerin alındığı sergiye ziyaretçiler, sınırlı sayıda gruplar halinde alınıyorlar. Sanata dair pek çok konunun ele alındığı BASE Talks ise dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Sanata olan sevgi ve desteğiyle bilinen Emin Hitay, Yonca Ebuzziya, Kezban Arca Batıbeki, Gupse Özay ve Barış Arduç gibi isimler genç sanatçıların eserlerinden oluşan serginin açılışına katılarak bu yıl da BASE'yi ilgiyle takip ettiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığı ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda ve Digilogue'un dijital sanat partnerliğinde gerçekleşecek olan BASE 2020, bu yıl sergiyi online ziyaret etmek isteyenler için ‘www.base.ist' adresinden de gezebilme imkanı sunuyor.