Basel - Grasshoppers sahaya çıkıyor

Basel ve Grasshoppers, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Ev sahibi Basel, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Grasshoppers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 383 kodlu maçı oynayanlar; Basel galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Grasshoppers galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Basel son haftadaki Luzern müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Grasshoppers ise Young Boys maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Basel, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Grasshoppers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Grasshoppers, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ