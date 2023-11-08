New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken New York'ta çok sayıda kişi bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, dünya çapında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto ediliyor.
ABD'nin New York kentinde bir araya gelen çok sayıda kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü.
New Yok Polis Departmanı birimi, bazı göstericilere müdahalede bulunarak göz altına aldı.