O anlar böyle kaydedildi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mustafa Türker ile 22 yaşındaki E.İ. arasında 50 lira para için husumet bulunuyordu.

İHA'nın haberine göre, konuşmak için Mustafa Türker'in bulunduğu iş yerinin önüne gelen E.İ. bir süre konuştu. Cebine sakladığı sustalı çakıyı kimse fark etmeden bir anda sallayan E.İ. Mustafa Türker'in başına sapladı. Ne olduğunu anlamayan Türker, can havli ile kendisini bıçaklayan E.İ.'yi iterek yere düşürdü. Türker aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, E.İ. ise kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Türker çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli E.İ. ise Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat yürüten cinayet ekipleri şüpheliyi ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen E.İ.'nin suçunu kabul ettiği ve cinayeti 50 lira para için işlediğini söylediği öğrenildi.