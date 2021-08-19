Başından vurulmuş halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Yelkesen Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yerde hareketsiz bir şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de şahsın kafasından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin 27 yaşındaki Nuri A.'ya olduğu tespit edildi. Nuri A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Nuri A.'nın öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği ise araştırılıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.