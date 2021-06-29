DHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde Selahattin D. (50),kaldırımda, tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yeni Mahalle Yusuf Çapraz Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede park halinde bulunan 59 FJ 952 plakalı otomobilin yanındaki kaldırımda bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bacakları arasında tabanca bulunan ve üzerindeki kimlikten isminin Selahattin D. olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede, Selahattin D.'nin tabanca ile başına ateş ederek intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Cansız beden, savcı ve polisin incelemesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.