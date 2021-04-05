Detaylar akılalmaz! Yasak aşk vahşeti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBAŞINI TAŞLA EZDİLER! Son dakika: Detaylar akılalmaz! Yasak aşk vahşeti!
ABONE OL

Detaylar akılalmaz! Yasak aşk vahşeti!

Gaziantep’te yasak aşk cinayetine kurban giden Mesut Oğultekin’in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. S.Ö.’nün Mesut Oğultekin’den kurtulmak için eşi A.Ö.’yü cinayeti işlemesi için yönlendirdiği aktarılan iddianamede, H.Ö. ile A.Ö.’nün Oğultekin’in başını taşla ezdikten sonra ölmesini beklediği belirtildi

BAŞINI TAŞLA EZDİLER! Son dakika: Detaylar akılalmaz! Yasak aşk vahşeti!
Detaylar akılalmaz! Yasak aşk vahşeti!
0:00 / 0:00
İHA

Gaziantep’te 11 Şubat’ta çıktığı evine bir daha geri dönmemesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Mesut Oğultekin’in cansız bedeni 16 Şubat günü Geneyik Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bulunmuştu. Kafası taşla ezilerek öldürüldüğü tespit edilen Oğultekin’in ölümünü aydınlatmak için soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),cinayetin yasak aşktan dolayı işlendiğini ortaya çıkarmıştı.

"EŞİMLE İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

İHA'da yer alan habere göre Oğultekin’in evli olan S.Ö. ile ilişki yaşadığı belirlenirken, kaybolmadan önce son olarak S.Ö.’nün eşi A.Ö. ile görüştüğü saptanmıştı. JASAT’ın Oğultekin’in cesedinin bulunduğu yerde kendisine ait cep telefonu sinyalini tespit etmesi üzerine A.Ö. suçunu itiraf ederek, Oğultekin’i eşi ile yaşadığı ilişkiden dolayı öldürdüğünü anlatmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Oğultekin’in ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanıklar A.Ö., H.Ö. ile tutuksuz sanıklar A.Ç., K.A., O.E. ve S.Ö. hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme, öldürmeye yardım etme ve öldürmeye azmettirme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı.

EŞİNİ, ÖLDÜRMESİ İÇİN AZMETTİRDİ

Oğultekin ile S.Ö arasında uzunca bir süreden bu yana ilişki bulunduğu aktarılan iddianamede, bu durumu A.Ö. ile H.Ö.’nün öğrendiğini ve konuyla ilgili S.Ö.’yü uyardığı paylaşıldı. S.Ö.’nün bu ilişkiyi sonlandırmayı istemesine rağmen Oğultekin’de kendisiyle ilgili bulunan özel fotoğrafların kullanılması baskısıyla ilişkiyi sürdürmek zorunda kaldığı belirtilen iddianamede, “Sorunu çözemeyen S.Ö.'nün Mesut'tan kurtulmak için eşi olan A.Ö.’yü onu öldürmesi hususunda azmettirdiği, belediyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Mesut'un bu üç şüphelinin bulunduğu köye çalışma için geldiği, bu sebeple A.Ö. ve H.Ö. ile de tanışıklığının olduğu, Mesut'u uygun bir zaman ve yerde öldürmek kararını veren A.Ö. ve H.Ö.’nün birlikte plan yaparak araçlarıyla ıssız bir yere götürmeyi düşündükleri, Mesut'un A.Ö.'nün bulunduğu araca rahat ve çekinmeden binmesini temin etmek için A.Ö'nün iş arkadaşları olan O.E., K.A. ve A.Ç.'den yardım istediği belirlenmiştir” denildi.

CİNAYETİ AĞABEY İLE KARDEŞİ İŞLEDİ

A.Ö’nün iş yerinde çalışan arkadaşları O.E., K.A. ve A.Ç.’nin cinayete yardım ettiği anlatılan iddianamede, “A.Ö.’nün kullandığı araç ile içerisinde H.Ö. ve ölen Mesut’un olduğu halde ıssız bir yer olan Geneyik Mahallesi'ne doğru gittikleri, Mesut’u zorla yoldan görünmeyecek bir alana kadar götürdükleri, A.Ö.’nün eşi ile arasındaki ilişkiden kaynaklı öleni bir süre darp ettiği, bir süre ölene eziyet ettikten sonra A.Ö. tarafından orada yerde bulunan bir taş kullanılarak ölen Mesut'un kafasına şiddetle vurulmak suretiyle kafatası kırığı oluşacak şekilde orada öldürüldüğü, A.Ö.’nün savcılık beyanında ağabeyini arayarak kendisine 'ben namusumu temizledim' dediğini beyan ettiği, H.Ö.'nün kardeşi A.Ö’yü suçtan ve cezadan kurtarmak amacıyla anlatımlarında eylemi tek başına gerçekleştirdiğini söylediği ancak fiili durumun böyle olmadığı her iki şüphelinin birlikte hareket ederek olay yerine öleni birlikte götürdükleri ve iştirak halinde öldürdükleri tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BAŞINI TAŞLA EZİP ÖLMESİNİ BEKLEDİLER

Eziyet ve darp eylemlerinden sonra ağabey H.Ö. ile kardeş A.Ö.’nün olay yerinde Mesut’un ölmesini de soğukkanlılıkla bekleyip ölüm gerçekleştikten sonra oradan ayrıldıklarına yer verilen iddianamede, elde edilen bulguların kişi ölmeden önce gördüğü eziyetle bağlantılı olduğu belirtildi.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"

Ayrıca Mesut’un kafatasında ve çenesinde olan büyük kırıkların kişinin canavarca hisle öldürüldüğüne dair delil teşkil ettiği aktarılan iddianamede toplanan deliller çerçevesinde şüphelilerin üzerlerine atılı bulunan suçları işlediklerine dair yeterli kanı ve şüphe elde edildiği vurgulandı. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 26 bin 649 kişiye kısıtlama cezası!
GÜNDEM26 bin 649 kişiye kısıtlama cezası!
MEB duyurmuştu: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
5 Nisan Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta içi market çalışma saatleri nedir?
GÜNDEMMarketler hafta sonu açık mı?
65 yaş üstü yasak var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve toplu taşıma yasağı nedir?
GÜNDEM65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilir mi?
ŞOK BASKIN! Son dakika: Polisleri gördü, ikinci kattan atladı
GÜNDEMKumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı!
Son dakika haberi Terör örgütüne 'Özgür Kadın Hareketi' operasyonu!
GÜNDEMTerör örgütüne 'Özgür Kadın Hareketi' operasyonu!
75'E DAYANDI! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ (5 Nisan)
GÜNDEMİSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!
Husumetlisini başından vurdu
GÜNDEMHusumetlisini başından vurdu
Camide kilitli kaldı, polisi aradı
GÜNDEMNamaza gittiği camide kilitli kaldı
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? SMS ve E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru alma ekranı burada
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?