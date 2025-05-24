Arısoy, Zeytinburnu'nun 25 yıldır İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Keşfettiğimiz bu mozaik Zeytinburnu'muzun bu yolculuğuna çok önemli katkı sundu. Hem İstanbul'un tarihine yeni katkı oldu hem de Zeytinburnu'muzun en eski yapısı ortaya çıkmış oldu. Milattan sonra 220-380 arasında tarihlenen çok kıymetli bir yapı. Dünya çapında da öneme haiz müze oldu. Biz bunu keşfettiğimizde inanılmaz heyecan duyduk çünkü yepyeni keşif ortaya çıkmıştı. Buranın artık açık otopark olarak kullanılmasına imkan ve ihtimal yoktu. Nitekim bir planlamayla yan taraftaki mülkiyeti de belediyemize geçince orayı da otopark olarak değerlendirdik. Bu sefer burası Kazlıçeşme Sanat adı altında bir bütün olarak planlandı. Buraya gelen bir hemşehrimiz sergiyi ziyarete gelebilir, müzeyi ziyaret edebilir, ardından yeme içme ihtiyacını karşılayabilir. Neredeyse küçük kompleks ortaya çıktı. Zeytinburnu'lu hemşehrilerimizin de bu keşfimizden son derece memnun olduğunu düşünüyorum."