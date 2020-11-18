Başkan Böcek ile ilgili iyi haber! 0:00 / 0:00

AA

Antalya Konsoloslar Platformu üyeleriyle bir restoranda bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun yavaş yavaş da olsa her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

"NORMAL ŞEKİLDE BESLENİYOR"

AA'da yer alan habere göre Böcek'in taburcu olmasıyla ilgili net bir sürenin söz konusu olmadığını anlatan Özkan, "Taburcu olması bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor. Fizik tedavisi yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ DAHA DUYARLI OLSUN"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de sağlık durumunun iyiye gittiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti: "Başkan Ercengiz’in tedavisine serviste devam ediyoruz. Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve takipleri devam ediyor. Her iki başkanımızın ve hastalarımızın sağlığına kavuşması için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum."

17 AĞUSTOS'TA 'KORONA' OLMUŞTU

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.