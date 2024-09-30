Başkan Odabaşı'ndan "imar" bilgilendirmesi

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdiği toplantılara bir yenisini ekledi. Başkan Odabaşı bu kez, Tepeyurt Mahallesi'nde yapılması planlanan mahalle içi imar planına ilişkin vatandaşlarla buluştu.

Bilgilendirme toplantısına, Tepeyurt Mahallesi Muhtarı Hurşit Şahin ve mahalle sakinlerinin yanı sıra belediye yetkilileri de katıldı. Toplantıda imar planında yapılacak değişiklikler hakkında Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşlara açıklamalarda bulundu.