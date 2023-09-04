Başkan Özlü: “Arzum, Düzcespor hiç yenilmesin” Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un yeni stadındaki ilk maçında elde ettiği galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Benim arzum Düzcesporlu oyuncularımızın yenilmemesidir. İnşallah böyle devam ederiz" dedi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Düzcespor’un yeni stadında çıktığı ilk maçında karşılaştığı Belediye Derincespor maçının ardından yeni stadyum ve çevre düzenlemeleri, Kuzey Spor Kampüsündeki çalışmalara kadar bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

“İnşallah böyle devam ederiz”

Başkan Özlü, Düzcespor’un yeni stadında yaptığı ilk maç ile ilgili olarak, “Derincespor güçlü bir takım. Bizim arkadaşlarımız iyi bir oyun çıkardılar. Benim arzum Düzcesporlu oyuncularımızın yenilmemesidir. Geçtiğimiz hafta Uşak'taydık. Bugün de burada 2-1 galip geldik. İnşallah böyle devam ederiz” dedi.

Taraftarlarda stadı beğendi

Düzce Belediyesinin, Düzcespor’un evinde oynadığı tüm maçlarda otobüslerle ücretsiz taşıma yapacağının müjdesini vererek konuşmasına devam eden Başkan Özlü, “Stadımız çok güzel, harika bir stat. Müsabakayı izlemeye gelenler de stadımızı beğendi. Şuandaki kapasitemiz 4 bin 500 civarında. Bunu ileride artırma kabiliyetimiz olacak. Asıl stat Kuzey bölgesinde olacak. Orada çok ciddi bir hafriyat çalışması var. 2023 yılı yatırım programında Düzce Şehir Stadı vardır. Bu seneki yatırım programında yaklaşık 10 Milyon TL bir bütçe ayrılmıştır. Hafriyat tamamlandığında Kuzeyde bir spor kampusu daha tamamlayacağız. Güney ve Kuzey spor kampusu olmak üzere iki büyük kampusumuz olacak” ifadelerinde bulundu.

Nurettin Zafer ismi Şıralık’ta yaşatılacak

Düzcespor’un stadının da bulunduğu Şıralık Spor kampus alanının çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü “Yanda Düzcespor'un konakladığı tesislerimiz var. Bunun yanında antrenman sahaları var. İki yıl önce yapmıştık, orada sporcularımız antrenman yapıyor. Burası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanmış bir stattır. 1. Lig takımlarının dahi maç yapabilecekleri bir stattır. Yine yanda bir stat daha inşa ettik. Orası da Nurettin Zafer Stadının yerine inşa ettiğimiz stattır. Yakın bir zamanda Nurettin Zafer stadında yapılan maçlar ve antrenmanlar burada yapılacak. Onun da adı yine Nurettin Zafer olacak. Düzce'mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.