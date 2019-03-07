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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Türel, saat 19.00 sıralarında Veli Karacan yönetimindeki otomobille Konyaaltı sahilindeki evine gitmek için yola çıktı. Türel'in içinde bulunduğu otomobile, Gürsu Mahallesi 304 ve 307'nci sokaklarının kesiştiği noktaya geldiği sırada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu ve ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Türel'in içinde bulunduğu otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi.
BAŞINI KOLTUĞA ÇARPTI, BURNU KIRILDI
Aracın arka koltuğunda oturan Ebru Türel, çarpmanın şiddetiyle başını ön koltuğa çarptı ve burnu kırıldı.
DHA'nın haberine göre kazada diğer otomobilin sürücüsü Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Esra Tontu (20) ile araçtaki Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ebru Türel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü. Türel'e ilk müdahaleyi Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi.
'ARAÇ YANDAN VURMUŞ OLSAYDI HAYATTA OLMAYABİLİRDİM'
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ebru Türel, "Burnumdaki kırığa müdahale edildi. Şu an eve gidiyorum. Büyük bir kaza atlattık. Araç yandan vurmuş olsaydı hayata olmayabilirdim" dedi.
Eşinin kaza yaptığını Finike ilçesindeki seçim çalışması sırasında öğrenen Menderes Türel, "Nazar değdi. Allah'tan çok kötü bir durumda değiliz. Buna şükür" diye konuştu. Türel, tedavi boyunca sık sık hastaneyi ve eşini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Burnunda kırıl vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Gerekli müdahaleyi yaptık. Burnunu atele aldık. Bir süre dinlemesi gerekiyor" dedi.
Öte yandan, kazada yaralanan öğrencilerden Esra Tontu ve Büşra Gedik'in tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumlarının iyi olduğu, Berkay Bilge'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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