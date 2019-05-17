Olay, dün saat 21.00 sularında Ankara’nın Keçiören İlçesi Şefkat Mahallesi Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 60’ıncı sokakta bulunan inşaat alanının koruma bariyerleri düşmesi sonucu doğalgaz borusu patladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler önlem amaçlı çevredeki binaların doğalgaz vanalarını kapattı. Yaşanan olay üzerine bölgeye gelen belediye yetkilileri çevrede incelemelerde bulundu. İHA'nın haberine göre; bir kepçe vasıtasıyla çöken kısımlara dolgu ve destek yapıldı. Patlama sonucu binalarından çıkan vatandaşlar olan biteni yakından takip etti.