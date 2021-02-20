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Başkentte sokakta yaşayanların sıcak yuvası barınma evleri oldu

Başkentte, çeşitli nedenlerle sokakta geçici veya sürekli olarak yaşamak zorunda kalan kimsesizler, soğuk kış şartlarında Büyükşehir Belediyesinin barınma evlerinde buluşuyor.

Başkentte sokakta yaşayanların sıcak yuvası barınma evleri oldu
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ulus ve Dışkapı'daki barınma evleri, soğuk kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara, sıcak yuva olmak için kapılarını 24 saat açık tutuyor.

Büyükşehir Belediyesinin Başkent 153 hattına duyarlı vatandaşlardan ve kimsesizlerden gelen başvuruları değerlendiren ekipler, özel araçlarla bulundukları yerden aldıkları sokakta yaşayan vatandaşları, barınma evlerinde konuk ediyor.

Barınma evlerinde, HES kodu sorgulandıktan sonra kayıt işlemi yapılan kimsesizlerin, banyo, berber, yeni kıyafet ve 24 saat sıcak su gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Konuklara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında 3, hafta içi ise 2 öğün yemek veriliyor.

Misafirlerin sosyal hayattan kopmaması için uzmanlar tarafından psikososyal hizmetin de verildiği barınma evleri, salgın nedeniyle gün aşırı dezenfekte ediliyor.

Tesisin dinlenme odalarında kendileri gibi sokakta yaşayanlarla sohbet ederek yalnızlığını gideren kimsesizler, televizyon izleyerek keyifli vakit geçiriyor.

Barınma evlerinde konuklara ücretsiz 15 gün hizmet veriliyor, misafirlerin talebi doğrultusunda bu süre uzatılıyor.

- "Ekiplerimiz, AŞTİ, hastane bahçeleri ve parkları geziyor"

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Halit Özdilek, AA muhabirine, Altındağ İlçesi Dışkapı Barınma Evi'nde yürütülen hizmetlerin detaylarını anlattı.

Özdilek, tesisin geçen yıl eylül ayında 100 kişilik kapasiteyle hizmete girdiğini, Ulus'taki 50 yatak kapasiteli tesisle birlikte kapasitelerinin 150 kişiye yükseldiğini söyledi.

Sokakta yaşayanların tespiti için sahada çalışan gezici ekiplerinin olduğunu belirten Özdilek, "Ekiplerimiz, AŞTİ, hastane bahçeleri ve parkları gezerek misafir edilmesi gereken sokakta yaşayan vatandaşlarımızı buraya getiriyorlar. Öncelikle banyo ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün kıyafetlerini yıkıyoruz, yeni giysi veriyoruz. Başka talepleri varsa belediye imkanları çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

- Tesisler dezenfekte ediliyor

Tesislerde, dezenfekte işleminin yapıldığı gün binanın tamamını boşalttıklarını aktaran Özdilek, Kovid-19 nedeniyle yatak kapasitesinin yarısının kullanıma açık olduğunu ifade etti. Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da bu hizmeti sadece Büyükşehir Belediyesi olarak biz vermiyoruz. Valilik ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ankara'da sokakta yaşayan vatandaşlar eğer çok sıkıntı yaşarsa belediyemizin diğer tesislerinde de kısa süreli çözüm itibarıyla misafir ettiğimiz oluyor.

Salgın sebebiyle kapasiteyi azalttık. 4 kişilik ve 6 kişilik odalarımız var. Şu anda 4 kişilik odada 2 kişi, 6 kişilik odada da 3 kişi kalıyor. Hayırsever vatandaşlarımızdan temin ettiğimiz kullanılabilecek olan kıyafetleri yıkıyoruz, ütülüyoruz. Bunları da tesisimizdeki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz."

- Hasta yakınları için şefkat evi

Özdilek, barınma evlerinin yanı sıra şefkat evleriyle de hizmet verdiklerini, bu evlerde de il dışından tedavi için gelen hasta ve yakınlarının kaldığını anlattı.

Kent genelinde 5 şefkat evinin bulunduğu bilgisini veren Özdilek, "Onlar da aynı iletişim kanallarıyla bize başvurabilirler. Hastanede kalan çocukları, yetişkinleri misafir ediyoruz. Onların da yemek, barınma, servis ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başka talepleri olursa yine psikolojik destek veriyoruz, dertlerini dinliyoruz, kıyafet veriyoruz. Profesyonel bir ekibimiz var. Bütün ihtiyaçlarını belediye imkanları çerçevesinde karşılıyoruz." diye konuştu.

Barınma evinin sakinlerinden 40 yaşındaki Can Yaşar da gece saat 01.30'da oturduğu parktaki güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine Başkent 153'e yaptığı başvuru ile ekipler tarafından yeni yuvasına getirildiğini söyledi.

Eşinden ayrıldığını, 8 yaşında bir çocuğu bulunduğunu dile getiren Yaşar, salgından sonra Mersin'de yaşayan çocuğuyla yeniden buluşacağını ifade etti.

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