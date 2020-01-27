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Başkentteki köpek katliamında 10'ar yıl hapis talebi!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehir vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 kişinin tutuklanmasına da karar verildi

Köpek katliamı
DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde geçen yıl 16 sokak köpeği zehir verilerek öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin; Musa D., Levent Ö. ve Aydın G. tarafından zehirli tavuk verilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı.

 

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol çerçevesinde, haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda haklarında 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz 3 sanığa, 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

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