Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) oynanan normal sezonun 12’nci ve son maç haftasının tamamlanmasının ardından, play-off turunda mücadele edecek 16 takım belli oldu. Play-off turunda 11 ülke ve ligi temsil edecek 16 takım arasında Türkiye’den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom da bulunuyor.

Play-off turuna yükselen takımlar şu şekilde:

"AEK (Yunanistan),Brose Bamberg (Almanya),Casademont Zaragoza (İspanya),Dinamo Sassari (İtalya),ERA Nymburk (Çekya),Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail),Happy Casa Brindisi (İtalya),Hereda San Pablo Burgos (İspanya),Iberostar Tenerife (İspanya),Igokea (Bosna Hersek),Nizhny Novgorod (Rusya),Pınar Karşıyaka (Türkiye),SIG Strasbourg (Fransa),Tofaş Bursa (Türkiye),Türk Telekom (Türkiye),VEF Riga (Letonya)."

Normal sezonda mücadele eden 32 takımdan 16’sı (her gruptaki ilk iki takım) bir sonraki aşamaya yükselirken, gruplarda 3’üncü ve 4’üncü sırada yer alan takımlar elendi. Tur atlayan 16 takım, play-off turunun kura çekimi için, normal sezon gruplarındaki derecelerine göre sıralandı ve kura çekimindeki yerleri bu sıralamaya istinaden belirlenecek. Normal sezon gruplarını ilk bitiren takımlar birinci torbada, ikinci sırada bitiren takımlar da ikinci torbada yer alacak.

16 takım, rövanş usulü sistemde (üç iç saha, üç deplasman) altı maç oynayacak ve her gruptaki ilk iki takım, mayıs ayının ilk haftasında oynanacak ve 2020-21 sezonunun sona ereceği, BCL Sekizli Finali’ne katılmaya hak kazanacak.

Sekizli Final’in (5-9 Mayıs 2021) oynanacağı yer, play-off turu karşılaşmaları tamamlandıktan sonra, nisan ayının başında duyurulacak. Sekizli Final eşleşmeleri ise duyurudan sonraki hafta gerçekleşecek kura çekimi ile belirlenecek.

Play-Off gruplarını belirlemek için yapılacak olan kura çekimi, 2 Şubat Salı günü saat 18.00'de Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.