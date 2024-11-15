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        Basketbolda 7. hafta heyecanı!

        Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta 16 Kasım Cumartesi (yarın) oynanacak 4 maçla başlayacak. İşte haftanın programı...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:34
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        Basketbolda 7. hafta heyecanı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 17 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Mersin Spor ile mücadele edecek. Bu hafta pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe Beko, A. Efes'i ağırlayacak.

        Bu sezona 6'da 6 yaparak başlayan iki takımdan Efes averajla liderlik koltuğunda, Tofaş da 2. sırada yer alıyor. Bu iki takımı, 5 galibiyeti olan Fenerbahçe takip ediyor. Geride kalan 6 haftada Beşiktaş 4 galibiyetle 6, Galatasaray da 3 galibiyetle 9. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise henüz galibiyeti olmayan Manisa Basket var.

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        Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

        Yarın

        13.00 Galatasaray - Mersin Spor

        15.30 Karşıyaka - Yalovaspor Basketbol

        18.00 Beşiktaş - Büyükçekmece Basketbol

        20.30 Türk Telekom - Manisa Basket

        17 Kasım Pazar

        13.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka

        15.30 Tofaş - Aliağa Petkimspor

        18.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor Basketbol

        20.30 Fenerbahçe Beko - A. Efes

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