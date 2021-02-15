Madrid'deki WiZink Center Spor Salonu'nda yapılan Kral Kupası turnuvasında finalde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna rakibine karşı üstünlük kuran Barcelona, ilk periyodu 20-11, devreyi 52-31 ve üçüncü periyodu 69-50 önde kapattı.

Barcelona'da Cory Higgins 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius daha önce bu formayla 3 kez basketbolcu olarak kaldırdığı Kral Kupası'nı şimdi takımın başında kazanma başarısı gösterdi.

Kral Kupası'nda son şampiyon Real Madrid'i yenen Barcelona, 26. kez bu kupayı müzeyi götürdü.

Kupayı en çok kazanan takım 28 kez ile Real Madrid olurken, Barcelona aradaki farkı 2'ye düşürdü.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde ise Real Madrid lider, Barcelona ise 2. sırada bulunuyor.