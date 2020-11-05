Başlat filmi oyuncuları kimler? Başlat filmi konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2018 çıkışlı Amerikan yapımı bilimkurgu macera filminin başrolünde Tye Sheridan yer alıyor.

BAŞLAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, Simon Pegg, Hannah John-Kamen ve Mark Rylance yer almaktadır.

BAŞLAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

2045 yılı sonlarında dünya yüzeyindeki birçok şehir, eskimiş araba ve elektronik eşyaların bulunduğu kenar mahallelere dönüşmüştür. İçerisinde yaşamanın keyif vermediği böylesi bir dünyada OASIS adındaki çok oyunculu çevrimiçi bir oyun, insanlara içerisinde yaşadıkları dünyadan kısa da olsa bir kurtuluş sunmaktadır. İçine girdikleri bu dünyada istedikleri gibi yaşayan insanlar, Batman ile Himalayalara tırmanabilir, Mısır'da piramitler üzerinde kayak yapabilir, hatta cinsiyetlerini bile değiştirebilirler. Sınırları insanların kendi fantezilerine terkedilmiş bu oyun içerisinde kazanılan coinsler sayesinde, oyun içerisinde çeşitli kıyafet ve silahlar da alınabilmektedir. Ancak kazanılan bütün puan ve coinsler, kullanıcının çevrimiçi dünyada ölmesi ile birlikte yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. OASIS oyununun kurucusu ve programcısı olan Halliday'in ölümü sonrası açıklanan vasiyetine göre, Halliday tarafından oyun içerisine saklanan 3 anahtarı bulan kullanıcılar, yalnızca OASIS'in Borsa'daki hisselerine değil, aynı zamanda oyun üzerindeki bütün kontrolü de ele geçirecektir.

Parzival isimli karakteri ile sanal gerçeklik içindeki bu oyunda çokça vakit geçiren Wade Owen Watts'da bu anahtarları bulmak istemektedir. İçinde yaşadığı bu sanal gerçekliği çok değerli bulan Watts'in en iyi arkadaşı da henüz hiç karşılaşmadığı ve sadece OASIS üzerinden tanıştığı Aech karakterli birisidir. İlk anahtarı kazanmak için düzenlenen araba yarışı 5 yıldır yapılmakta ancak hala kimse bu yarışı yolda karşılaşılan Godzilla ve King Kong gibi engeller sebebiyle kazanamamaktadır. OASIS öyle bir hale gelmiştir ki, bu oyun üzerinden para kazanan büyük firmalar vardır. Bunlardan birisi olan IOI adlı şirket, bütün çalışanlarını OASIS'e göndererek anahtarların peşine düşürmüştür. Anahtar peşinde olan oyuncuların araştırmaları için sanal gerçeklikte kurulan Halliday kütüphanesi, Halliday hakkında kişisel bilgileri barındırmaktadır. Bu dünyaya gidip araştırmalar yapan Parzival, araba yarışında geriye doğru sürmesi gerektiğini anlar ve yarışı ilk kazanan kişi olur. Bu yarıştan kazandığı parayla yalnızca oyun içerisinde kendisini silahlar almakla kalmaz, gerçek dünyada da evine sensörlü bir oyun kıyafeti göndertir.

OASIS üzerinde kontrolü almakta kararlı olan IOI şirketinin yöneticisi Nolan Sorrento, oyun üzerinden para kazanmaya odaklanmıştır. Parzival'in oyun içerisinde yaptığı bir dikkatsizlik sonucu onun gerçek hayatta kim olduğunu öğrenen Nolan Sorrento, onu durdurarak, oyunu kazanmasını ve OASIS üzerinde kontrolü ele geçirmesini engellemek istemektedir. Bu nedenle onun yaşadığını tahmin ettiği evi bombalattırır ve yakınlarının ölümüne yol açar. Bunu takip eden dönemde oyunda Artemis olarak tanıdığı bir başka karakter ve ekibi, Watts'i kaçırarak güvenli bir yere getirirler. Watts, onu kaçıran kişinin oyun içerisinde aşık olduğu Artemis olduğunu anlar. İkili, arkadaşları ile birlikte OASIS'e yeniden giderek İkinci anahtarı bulmak için Stanley Kubrick'in Cinnet adlı filminin içine saklanmış bir bulmacaya girerler. Halliday'in kişisel hayatında aşamadığı bazı meseleleri çözümleyerek, burada ikinci anahtarı kazanırlar. Ancak bu esnada gerçek hayatta yapılan bir baskın sonucu, Artemis yakalanarak, şirketin bulunduğu binaya götürülür ve cezaya çarptırılır.

Üçüncü anahtar, oyun içerisindeki bir bölgede Atari 2600 oyunu içerisine saklanmıştır. IOI şirketi yöneticisi Sorrento, bütün çalışanlarını bu Atari oyununun başına göndererek anahtarı aratsa da, hiçbir çalışan oyunda başarılı olamamaktadır. Parzival, arkadaşları ile birlikte hacklediği sistem üzerinden canlı olarak bütün oyuncuları IOI'nun oyuncularını karşı savaşmak üzere çağırır. Çağrıyı kabul eden birçok oyuncu, Anorak'ın kalesi olarak bilinen bölgeye gelerek IOI'nun oyuncuları ile sanal dünyada savaşmaya başlar. Anorak'ın kalesi etrafında açılan dev bir koruma kubbesi olan Ozovox sayesinde, kalenin içine girmek mümkün gözükmemektedir. Bu sırada yakalanarak gerçek oyunda şirkete götürülen Artemis, kaçarak şirket içerisindeki oyuncu konsollarından birine bağlanarak, oyun içerisinde yalnızca içeriden iptal ettirilebilen Ozovox koruma kubbesini iptal etmeyi başarır.

Atari oyununun oynandığı yere gelen Watts, oyunu kazanan IOI şirketinin oyuncularından birini izler. Oyunu kazanmasına rağmen bu oyuncunun puanı sıfıra düşmüştür ve oyunun sırrı hala çözülmemiştir. Bunun üzerine oyunun kazanmanın önemli olmadığını, ancak paskalya yumurtasını bulmanın gerekli olduğunun farkına varan Parzival oyunu kazanır. Nolan Sorrento gerçek hayatta Watts'i durdurmak için giriştiği işler nedeniyle polis tarafından tutuklanır. Artık OASIS üzerindeki bütün kontrolü ele geçiren Watts, kazandığı ödülü arkadaşları ile paylaşmaya ve OASIS'i insanları gerçek hayatta zaman geçirmeye motive etmek için haftada iki günlük süre ile kapatma kararı alır.