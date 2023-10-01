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        Haberler Gündem BAŞLIYOR! Green Card başvuru tarihleri ne zaman? 2023 Green Card başvuru şartları neler, başvuru ücreti var mı?

        Green Card başvuruları ne zaman? 2023 Green Card başvuru şartları neler, başvuru ücreti var mı?

        Green Card başvuru tarihleri için geri sayım sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları her yıl ekim ayında başlıyor. Ekim ayına girilmesiyle beraber ABD Yeşil Kart başvurusu yapmak isteyenler "Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve başvuru ücreti var mı?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, Green Card başvuru şartları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 22:35 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:35
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        Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeşil Kart veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlar. Bu kapsamda gözler "Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Green Card başvuru şartları hakkında güncel bilgiler...

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        2023 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Green Card başvuruları her sene Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştiriliyor. DV 2025 kayıtları ise 4 Ekim 2023 Çarşamba günü başlayacak, 7 Kasım 2023 Salı günü sona erecek.

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        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov/) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

        Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir

        GREEN CARD ÇEKİLİŞİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

        Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

        DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

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        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

        En az lise mezunu olmak.

        Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

        18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

        Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

        Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

        Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

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        Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

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        GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETSİZ Mİ?

        Green Card başvurusu yapmak ücretsizdir. Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılması halkinde, Amerika'ya gitmek için bazı kalemlerde ödemeler yapılması gerekiyor.

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        GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?

        Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu aranmamaktadır. Green Card almaya hak kazanılması durumunda İngilizce yeterliliğinin sağlanması gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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