Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 167 bin 401'e yükseldiği ülkede, 5 gündür virüs kaynaklı can kaybı bildirilmedi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle toplam 2 bin 118 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam 2 milyon 260 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 163 bin 933 kişi iyileşti.

En fazla vaka, ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm ise Kogi bölgesinde tespit edildi.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 95 bin 259'a yükselirken 3 gündür virüs nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

Gana'da Kovid-19'dan toplam 794 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 1317 aktif vakanın tedavisi sürüyor, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 93 bin 148'e yükseldi.

- Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 54 oldu.

Ülkede bugüne kadar 181 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 844'e çıktı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 155'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 87'ye çıkarken virüs bulaşan 3 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.

- Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 3 bin 265'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 110'a çıktı, virüs bulaşan 2 bin 222 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 364 bini aştığı Afrika kıtasında virüs nedeniyle 140 bin 43 kişi hayatını kaybetti.