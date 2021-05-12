Batı Akdeniz'den nisanda yapılan rekor ihracat yüzleri güldürdü

AA

Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz'den nisan ayında gerçekleştirilen dış satımın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,69 artış göstermesi, üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi.

Batı Akdeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ihracatını artıran bölgelerden biri oldu.

135 ülkeye satış gerçekleştirilen bölgede, en fazla ihracat yapan sektörlerin başında, yaş sebze ve meyve, maden metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, makine ve aksamları ile kimyevi maddeler sektörleri yer aldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, bölgeden sadece nisan ayında 223 milyon 563 bin 874 dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl aynı ayda 141 milyon 770 bin 832 dolarlık ihracat yapıldığı dikkate alındığında dış satımda yüzde 57,69 artış sağlandığı görüldü.

Geçen yıl 1 Ocak-30 Nisan döneminde 599 milyon 403 bin 800 dolarlık ihracatın yapıldığı bölgede bu yılın aynı döneminde yüzde 39,73'lük artışla 873 milyon 563 bin 406 dolara ulaşıldı.

- İhracatın lideri yaş sebze meyve sektörü

Nisanda en fazla ihracat yapan sektör yine yaş sebze ve meyve sektörü oldu. Geçen yıl nisanda 41 milyon 670 bin dolarlık ihracatın yapan sektör, bu yıl aynı ayda yüzde 52 artışla 63 milyon 333 bin 882 dolarlık dış satıma imza attı.

Yaş sebze meyve sektörünün ocak-nisan dönemi ihracatı da yüzde 33,34 artarak 260 milyon 48 bin dolar oldu.

- "Tarihimizin en yüksek aylık ihracatını nisanda gerçekleştirdik"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Antalya'nın nisanda 163 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Gerek Antalya gerekse bölge olarak salgına rağmen ihracat rakamlarının yüz güldürdüğünü belirten Çandır, "Tarihimizin en yüksek aylık ihracatını nisanda gerçekleştirdik. Antalya üretiyor, ürettiğini de sadece kendi insanımıza değil, ihraç ederek bütün dünyaya ulaştırıyor." dedi.

Çandır, bölge için lokomotif sektörün yaş sebze ve meyve olduğunu, nisanda Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 26,5'inin Antalya'dan yapıldığını dile getirdi.

- "Antalya OSB başarısını nisana da taşıdı"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da OSB'nin 17 bin kişilik üretim ordusuyla salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle çalışıp, ülkesine ve milletine hizmet ettiğini söyledi.

Bölge olarak "Mavi OSB" ve "Mavi Antalya" farkındalık hareketiyle tedbirler eşliğinde üretimi hiç sekteye uğratmadan sürdürdüklerine işaret eden Bahar, "Antalya OSB, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir artış yakalamış, bu başarısını nisana da taşıdı. Bölgemizin nisan ayı üretim potansiyeli geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32, ilk 4 ay bazında ise yüzde 20 oranında artış gösterdi." diye konuştu.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar da Isparta'da ağırlıklı olarak yaş sebze ve meyve ile mermer sektörlerinde ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yaş sebze ve meyvede bu dönemde en fazla ihracatın elmada yaşandığını aktaran Adar, yıllık 150 ton civarında elma ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Adar, en fazla Hindistan ve Rusya'ya elma gönderildiğini, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Fas, Cezayir, Tunus ve Libya'ya da satış yapıldığını ifade etti.

Nisan ihracat rakamlarının hem üreticileri hem de ihracatçıları sevindirdiğini vurgulayan Adar, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde yurt dışında özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde sıkıntı yaşanması, bu alandaki talebi zengin potansiyele sahip ülkemize yönlendirdi. Üreticilerimiz tedbirler kapsamında üretime devam ediyor, ihracatçı firmalarımız da yurt dışındaki pazarlara ulaştırıyor. Yılın ilk dört ayındaki ihracat rakamları, yılın sonunda hedeflenenin üzerinde bir ihracatı gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor."

- Türk ürünleri dünyanın her yerine satılıyor

Tarım ürünleri ihracatçısı Ergin Civan da salgına rağmen Batı Akdeniz'den tüm sektörlerde ihracatta artış yaşandığını söyledi.

Özellikle yaş sebze ve meyve sektörünün adeta rekor kırdığını belirten Civan, "Sektör alternatif pazarları çok iyi değerlendirerek satışlarını artırıyor. Yurt dışındaki insanların sağlıklı ve taze gıdaya ulaşma talebi, bölgemizin ihracatının artmasını sağladı." dedi.

Civan, bölgede sanayi alanında da ciddi ihracatın söz konusu olduğunu ifade ederek, bölgenin 32 sektörde, Türk ürünlerini dünyanın her yerine sattığını, ihracatçı firmaların salgın sürecinde dahi ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu kaydetti.