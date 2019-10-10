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Batman'da 300 ton saman yaktılar

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Batman merkeze bağlı Kocalar köyünde büyük emekler sonucunda aylardır çalışıp mısır, buğday, arpa ve mercimek saplarını saman yapan İbrahim Temel’in topladığı yaklaşık 300 ton saman kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldığı belirtildi

Batman'da saman yaktılar

Mardin'in Derik ilçesindeki Derik Biyokütle Enerji Santrali'ne gönderilmek üzere toplanan 300 ton sapın yakıldığı belirtildi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre Batman'ı duman altında bırakan saman yangınına itfaiye ekipleri müdahale etmesine rağmen yetersiz kaldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İbrahim Temel; "Uzun zamandan beri çiftçilerin bilinçlenmesi için çaba sarf ediyorduk. Hasat sonrası buğday, mısır, arpa ve mercimek saplarını ücret karşılığında çiftçilerimizden alıp saman yapıyorduk. Son olarak Kocalar köyünde topladığımız yaklaşık 300 ton samanımız kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinçli olarak yakıldığını düşünüyoruz. Yanımda bu işler için 30 personel çalıştırmanın yanı sıra, birçok iş makinası ve yakıt harcıyorum. Yine dönüm başına çiftçilere ücret ödüyorum. Dün geceki yangında yaklaşık 120 bin TL zararım oldu. Yetkililerden bunu yapanların bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını ve zararımın karşılanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

"BÖYLE VİCDANSIZLIK OLMAZ"

Yaklaşık 300 ton saman balyalarının yakılmasına sert tepki gösteren ve bölgeye ilk kez anız toplama makinası getiren iş adamı Vahit Orpak, yetkilileri göreve çağırdı. Orpak yaptığı açıklamada; "Bu yıl Sayın Valimiz başta olmak üzere, çevre derneklerimiz, duyarlı çiftçilerimiz ve halkımızla birlikte anıza karşı birlik olmak ve yakmamak için çabaladık. Ancak bütün bunlara rağmen bu tür olayların olması bizleri son derece üzüyor. İbrahim Temel beyin bütün emeklerini yakanları Allah'a havale ediyoruz. Böyle vicdansızlık olmaz. Batman gece duman altında kaldı. Tüm yetkilileri gerekeni yapmaya davet ediyorum" dedi.

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