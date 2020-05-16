Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı

AA

Üçyol mevkisinde Hayrettin Mete'ye, bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.Saldırıda ağır yaralanan Mete, 112 Acil Servis ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mete'nin AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.