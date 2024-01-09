Batman´da çekçekle rögar kapağı hırsızlığı kamerada
BATMAN´da 2 şüphelinin çekçek ile yoldaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
BATMAN´da 2 şüphelinin çekçek ile yoldaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Atık toplamak için kullanılan çekçek ile sokağa giren 2 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra yoldaki rögar kapağını sökerek çıkardı. Şüpheliler, bir süre sonra çekçeke yükledikleri rögar kapağıyla uzaklaştı. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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