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        Batman´da çekçekle rögar kapağı hırsızlığı kamerada

        BATMAN´da 2 şüphelinin çekçek ile yoldaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:55
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        Batman´da çekçekle rögar kapağı hırsızlığı kamerada
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        BATMAN´da 2 şüphelinin çekçek ile yoldaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Atık toplamak için kullanılan çekçek ile sokağa giren 2 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra yoldaki rögar kapağını sökerek çıkardı. Şüpheliler, bir süre sonra çekçeke yükledikleri rögar kapağıyla uzaklaştı. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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