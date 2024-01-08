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        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi

        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin gerçekleştirileceği alanlar ile afiş ve pankartların asılacağı yerler yeniden belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:57
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        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi
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        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin gerçekleştirileceği alanlar ile afiş ve pankartların asılacağı yerler yeniden belirlendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde yapılacak açık hava toplantıları ile ilgili olarak toplanma yeri, miting alanı, yürüyüş güzergahı ve gösteri yürüyüşlerinin yeri ve güzergahı ile kullanılacak afiş ve pankartların asılabileceği yerlerin ocak ayı itibarıyla yeniden gözden geçirildiği bildirildi.

        Hilal Mahallesi Nergis Caddesi, Mezopotamya Caddesi ve Berivan Caddesi'nin kesiştiği kavşağın toplanma yeri, Hilal Mahallesi otogar yanında bulunan alanın miting alanı, toplanma yerinden hareketle Nergis Caddesi'ni takiben miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin dağılım güzergahı olarak kullanılmasının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu önü toplanma yeri, Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve 2607 Sokak mevkisinin kesiştiği alan alternatif miting alanı, toplanma yerinden hareketle Mezopotamya Caddesi'ni kullanarak miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin ise dağılım güzergahı olarak kullanılmasına karar verildi. Afiş, pankart ve her türlü ilan düzenleme kurulu başkanı ile en az altı üyenin adı, soyadı ve imzaları ile ilin miting alanı ve kentte bulunan billboard, raket ve networklara asılabilecek. Ayrıca bahse konu propaganda araçlarında halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim bulundurulamaz. Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günden toplantı veya gösteri yürüyüşünün başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet veya araçlar kullanılamaz. Kapalı yer toplantılarında ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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