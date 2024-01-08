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        Batman'da otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı

        BATMAN'datakla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:40
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        Batman'da otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı
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        BATMAN'datakla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi, yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında meydana geldi. L.T. (29) idaresindeki 06 AD 0686 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki M.T. (68), H.T. (65), M.T. (27) ile H.T. (1) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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