Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, "Kariyer Planlama ve Motivasyon Semineri" kapsamında lise öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, "Kariyer Planlama ve Motivasyon Semineri" kapsamında lise öğrencileriyle buluştu.

        Öğrencilerin meslekleri tanıması ve hedef belirlemeleri için Hasankeyf İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere katılan İmrak, öğrencilerle bir araya geldi.

        İmrak, seminerde, iyi bir üniversite kazanmanın geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, "Öncelikle sizler hedeflerinizi belirleyip doğru ve planlı bir şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız. Başarılı olmanın temel şartı kendinize inanmanızdır. Hedefinize ulaşmanız için her zaman yanınızdayız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!
        Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Dehşeti yaşayan lise öğrencisinden üzen haber!
        Dehşeti yaşayan lise öğrencisinden üzen haber!
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi
        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi
        Batmanlı kadınlar Fransa'daki kooperatifleri gezdi
        Batmanlı kadınlar Fransa'daki kooperatifleri gezdi
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kentte taraftar grubuyla bir araya...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kentte taraftar grubuyla bir araya...
        Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Batman'da otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı
        Batman'da otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı
        BATMAN'DA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI
        BATMAN'DA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI