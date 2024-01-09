Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, "Kariyer Planlama ve Motivasyon Semineri" kapsamında lise öğrencileriyle buluştu.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, "Kariyer Planlama ve Motivasyon Semineri" kapsamında lise öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerin meslekleri tanıması ve hedef belirlemeleri için Hasankeyf İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere katılan İmrak, öğrencilerle bir araya geldi.

İmrak, seminerde, iyi bir üniversite kazanmanın geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, "Öncelikle sizler hedeflerinizi belirleyip doğru ve planlı bir şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız. Başarılı olmanın temel şartı kendinize inanmanızdır. Hedefinize ulaşmanız için her zaman yanınızdayız." dedi.