Otomobili iterek çaldılar

GAP Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında 3 şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Çevreyi kolaçan eden 3 şüpheliden biri, kapısını açtığı otomobilin sürücü koltuğuna oturdu, diğerleri ise itti. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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