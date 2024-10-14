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        Otomobili iterek çaldılar

        BATMAN'da 3 şüpheli, park halindeki otomobili iterek çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:05
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        Otomobili iterek çaldılar
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        BATMAN’da 3 şüpheli, park halindeki otomobili iterek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        GAP Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında 3 şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Çevreyi kolaçan eden 3 şüpheliden biri, kapısını açtığı otomobilin sürücü koltuğuna oturdu, diğerleri ise itti. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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