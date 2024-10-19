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        Bakan Şimşek, memleketi Batman'daki 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne katıldı

        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 20:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 20:15
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        Bakan Şimşek, memleketi Batman'daki 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne katıldı
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        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. 

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gercüş ilçesinde kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için Batman Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gercüş Kaymakamlığı ve Gercüş Belediyesi düzenlenen 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'nin açılışına katıldı. Açılış programına Vali Ekrem Canalp, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Şimşek, cevizli sucuk keserek gerçekleştirdiği açılışta festivalin hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki festival alanında yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen Bakan Şimşek, ürünler hakkında bilgi alarak, tadına baktı. Program, Bakan Şimşek'in bir üzüm bahçesinde üzüm hasadına katılmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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