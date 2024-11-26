Batman'da kar nedeniyle 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.
BATMAN’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı 6 köy ve 22 mezranın yolu kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yollarının açılması için çalışma başlattı.
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