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        Batman'da kar nedeniyle 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:40
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        Batman'da kar nedeniyle 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı 6 köy ve 22 mezranın yolu kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yollarının açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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