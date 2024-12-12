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        Batman'da ham petrol hırsızlığına ilişkin 3 tutuklama

        BATMAN'daham petrol hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:50
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        Batman'da ham petrol hırsızlığına ilişkin 3 tutuklama
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        BATMAN'daham petrol hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 95 ton 184 litre ham petrol ele geçirildi.

        Batman'da 'atbaşı' olarak tabir edilen petrol pompasından çıkan ve kuyu içerisinde muhafaza edilen petrolün aktarma istasyonuna sevk edilmeyip, para karşılığında usulsüz olarak farklı kişilere satıldığı ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, yakalandı. Operasyonda ayrıca 95 ton 184 litre ham petrol ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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