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        Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı; o anlar kamerada

        BATMAN'da, tabancayla husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:15 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:20
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        Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı; o anlar kamerada
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        BATMAN’da, tabancayla husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açan R.D., yakalanarak gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 16 Aralık’ta akşam saatlerinde Belde Mahallesi’nde meydana geldi. R.D., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen kişinin park halindeki otomobiline tabancayla ateş açarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettiği R.D., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. R.D.’nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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