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        Başından vurulan İbrahim öldü; 3 şüpheli gözaltında

        BATMAN'dasilahlı kavgada başından vurulan İbrahim Halil Etike (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:20
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        Başından vurulan İbrahim öldü; 3 şüpheli gözaltında
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        BATMAN'dasilahlı kavgada başından vurulan İbrahim Halil Etike (18), hayatını kaybetti. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Raman Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Etike ile isimleri öğrenilmeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Etike, ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Etike, yaşamını yitirdi. Hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Halil Etike, Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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