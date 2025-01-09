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        Saklambaç oynarken girdiği iki duvar arasında sıkıştı

        BATMAN'da arkadaşlarıyla oynarken saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:45
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        Saklambaç oynarken girdiği iki duvar arasında sıkıştı
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        BATMAN'da arkadaşlarıyla oynarken saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Olay, öğleden sonra Güneykent Mahallesi 3145'inci Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla saklambaç oynayan çocuk, saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkıştı. Çevredekiler çocuğu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından duvar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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