Saklambaç oynarken girdiği iki duvar arasında sıkıştı

Olay, öğleden sonra Güneykent Mahallesi 3145'inci Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla saklambaç oynayan çocuk, saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkıştı. Çevredekiler çocuğu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından duvar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BATMAN'da arkadaşlarıyla oynarken saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

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